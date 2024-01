Salernitana arrivata a Napoli, accoglienza glaciale per Candreva e compagni | FOTO e VIDEO CN24

La Salernitana è arrivata a Napoli alle 19:30 circa. La squadra di Inzaghi si è diretta in pullman all’hotel Palazzo Caracciolo di via Carbonara dove ad attenderli non c’era nessuno: nè tifosi napoletani nè tifosi granata.

La squadra di Inzaghi giocherà sabato 13 gennaio alle ore 15:00 contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Noi seguiremo la gara live con pre partita, live reaction e post partita a partire dalle ore 13:00 sul nostro canale Youtube e sul canale 79 del digitale terrestre.

