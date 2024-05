Osimhen vuole giocare Napoli-Lecce, probabilmente è la sua ultima partita

Domenica c'è Napoli-Lecce allo stadio Diego Armando Maradona, ultima partita stagionale ed ultimissima occasione per provare a strappare un posto in Conference League.

Ultime notizie. Secondo quanto riporta oggi il Corriere del Mezzogiorno, Victor Osimhen vorrebbe giocare titolare domenica, nonostante ieri abbia svolto solo allenamento personalizzato in palestra. Per lui è probabilmente l'ultima partita con la maglia del Napoli dopo 132 presenze con 76 gol realizzati, tante soddisfazioni e la speranza di chiudere il sipario tenendo almeno il Napoli in Europa anche se la meno lussuosa.