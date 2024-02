Osimhen: "Sto bene per la partita! Mazzarri? Non so nulla e non posso dire nulla" | VIDEO

Victor Osimhen lascia Castel Volturno all'ultimo giorno di allenamenti sotto la guida di Walter Mazzarri e risponde alle domande dei presenti in merito al suo stato di forma e anche sull'addio del tecnico.

"Mazzarri che lascia il club? Non lo so. Non posso dire niente, il club non autorizza noi calciatori a parlare di queste situazioni”

