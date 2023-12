Ieri Victor Osimhen è stato premiato come miglior giocatore di Serie A nell'anno 2023. Sul palco del Gran Galà AIC, intervidstato da Federica Masolin, Osimhen è stato sincero come sempre e quando gli hanno chiesto per chi avesse votato, lui ha risposto: "Per me stesso". Sentite invece per chi hanno votato gli altri giocatori!

Guarda il video di Sky su CalcioNapoli24.