Gazzetta - Osimhen si è scusato con Garcia ed i compagni, la decisone del Napoli sulla multa

Notizie Napoli calcio. Dopo lo sfogo arrivano le scuse, Victor Osimhen si è confrontato oggi con Garcia e la squadra azzurra in seguito alla dura reazione avuta per la sostituzione nel finale di Bologna-Napoli.

Ecco quanto riportato da La Gazzetta dello Sport che ha fatto il punto sulla questione Osimhen, annunciando le scuse del centravanti al resto del gruppo:

Victor Osimhen si è scusato con il tecnico e i compagni per il suo sfogo in campo a Bologna, quando nel finale è sbottato contro Rudi Garcia non accettando la sostituzione e "spiegando" al suo allenatore che avrebbe dovuto lasciarlo in campo schierando la seconda punta centrale, Giovanni Simeone. Dunque da un punto di vista formale il caso appare rientrato e dalla società trapela la volontà di non multare il giocatore.