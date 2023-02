Osimhen meglio di Mbappè e Lewandowski: è il secondo miglior marcatore dei Top 5 campionati | GRAFICO

Notizie Napoli calcio - Victor Osimhen sta disputando una stagione di altissimo livello: il centravanti del Napoli, considerando solo la Serie A, è già arrivato a quota 17 gol stagionali ed ha ritoccato il suo record personale.

Osimhen secondo in Europa

Considerando anche l'infortunio della prima parte di stagione, Osimhen viaggia alla straordinaria media di 1 gol ogni 89' (17 reti in 18 partite) ed è secondo a pari merito con Harry Kane del Tottenham per marcature realizzate nei Top 5 campionati. Davanti a tutti c'è il fenomenale Haaland che con il Manchester City ha già segnato la bellezza di 25 reti stagionali in Premier League, volando diretto verso la Scarpa d'Oro.

Ciò non toglie nulla alla straordinaria annata di Osimhen, che al momento si tiene dietro dei mostri sacri del calibro di Lewandowski (14 gol), Mbappè (13) e Neymar (12).

