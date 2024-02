Osimhen salta Milan-Napoli: la maledizione continua, è la settima volta

La maledizione continua. Victor Osimhen salta la partita Milan-Napoli in programma per domenica 11 febbraio 2024. L'attaccante del Napoli giocherà la semifinale di Coppa d'Africa il prossimo 7 febbraio e - comunque vada a finire - non farà in tempo per tornare disponibile agli ordini di Mazzarri per la sfida di San Siro.

Si tratta di una vera e propria maledizione di Osimhen, che ha già saltato Osimhen ha saltato 6 partite su 9 contro il Milan da quando è arrivato al Napoli. Con quella di domenica sarà la settima partita su 10 che non ha giocato contro i rossoneri.