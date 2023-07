Calciomercato Napoli. Valter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal, analizzando la situazione del rinnovo di Osimhen con il Napoli.

“Osimhen parole d’amore per Napoli, Ci sono contatti frequenti tra il presidente De Laurentiis che è sceso in campo per il contratto del calciatore parlando con l’agente Calenda. Aumento di ingaggio con clausola rescissoria eventuale nel nuovo accordo".