Osimhen positivo asintomatico al Covid-19 prima di tornare in Italia! Le autorità nigeriane ne hanno disposto l'isolamento

Victor Osimhen positivo al Covid-19! Il calciatore del Napoli non torna in città per la visita di controllo di domani. Ora resta in Nigeria e quasi sicuramente non sarà a disposizione Osimhen per Juve Napoli per poter giocare poi la Coppa d'Africa.

"La SSC Napoli Spa comunica che il giocatore Victor James Osimhen è risultato positivo, asintomatico, al Covid-19 durante l'esecuzione del tampone prima del viaggio in Italia, dove domani era prevista una visita di controllo del Prof. Tartaro. Di conseguenza, le autorità locali hanno disposto l'isolamento del giocatore e il check-up sarà riprogrammato dopo la negativizzazione e il suo rientro in comunità"

