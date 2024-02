Il Napoli ha perso in trasferta a Milano e scivola al nono posto in classifica. Brutte notizie anche per Victor Osimhen, che ha perso la finale di Coppa d'Africa 2024 contro la Costa d'Avorio e si prepara a fare rientro a Napoli.

Nel post-partita di Milan-Napoli 1-0 abbiamo intervistato due tifosi napoletani che non hanno nascosto la loro soddisfazione per la sconfitta di Osimhen, esultando davanti alle telecamere di CalcioNapoli24.