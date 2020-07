Ultime calcio Napoli - Osimhen-Napoli, prosegue la trattativa (Qui gli ultimi aggiornamenti di CalcioNapoli24). Secondo Le Soir, media belga, si apprende che, in caso di cessione dal Lille al Napoli o altra società dell'attaccante, lo Charleroi, per la pecentuale sulla rivendita, incasserà potenzialmente 7,75 milioni se la cessione sarà di 60 milioni e 11,75 in caso di cessione a 80mln.

