Osimhen il più coccolato dell'era ADL: semmai ci sarà un addio non potrà dire es tu colpa

Il rinnovo di Victor Osimhen con il Napoli è stato certamente uno dei fatti calcistici più importanti del 2023. Un passo importante compiuto dal presidente Aurelio De Laurentiis il quale è riuscito a garantirsi, almeno sulla carta in attesa di capire la cifra reale della clausola rescissoria, uno dei centravanti più forti in circolazione. Tralasciando la parte tecnica ed economica, bisogna sottolineare un aspetto: mai nessuno nella gestione De Laurentiis è stato accontentato quanto Victor tra permessi speciali, viaggi anticipati e quanto altro.

L'ultimo di questi 'trattamenti di favore' del club è avvenuto poco prima di Napoli-Monza. Tutti ci saremmo aspettati dal ragazzo nativo di Lagos, almeno la presenza al Maradona per sostenere i compagni salvo poi rispondere alla convocazione della sua Nigeria per la prestigiosa Coppa d'Africa. E invece non è stato così. Prima di Napoli-Braga abbiamo assistito alla partenza lampo di Victor per partecipare alla cerimonia del Pallone d'Oro africano. Per carità, un premio di assoluto prestigio che Osimhen sognava di vincere fin da quando gioca al calcio. Resta però discutibile anche qui la scelta del club di accordare ad un suo calciatore tale permesso a poche ore da una gara ufficiale. Fortunatamente per lui, la gara con il Braga non ha pesato nell'economia della qualificazione agli ottavi di Champions League altrimenti si sarebbe aperto un vero e proprio processo.

Nessuno sa per davvero se Osimhen resterà o meno al Napoli dopo questo prolungamento contrattuale passato probabilmente troppo sottotraccia per la stagione finora deludente della squadra. Non è da tutti blindare un campione del genere con un contratto importante in un contesto di calcio italiano che, senza Decreto Crescita, è ormai alla frutta per debiti ed idee. Se un domani il centravanti deciderà di salutare tutti, non potrà certamente dire la famosa espressione urlata da Higuain "Es tu colpa" nei confronti di De Laurentiis. Mai nessuno è stato coccolato ed accontentato dal presidente quanto lui. Alla faccia di chi dipinge De Laurentiis come persona poco gestibile nei rapporti professionali ed umani. Osimhen dal Napoli ha avuto tutto e di più. Se lo ricordi quando un giorno (speriamo il più lontano possibile) andrà via.