Osimhen fuori rosa, Il Mattino: spunta la reazione di Conte, ecco come si allenerà

Ultime news SSC Napoli - Dall'edizione oggi in edicola de Il Mattino, spunta la reazione di Conte per il caso Osimhen:

"Conte è seriamente dispiaciuto per Victor «Un peccato vedere fuori un calciatore così» ma dovrà presto pensare a come non farlo diventare un peso. Il nigeriano è di fatto fuori dal gruppo squadra, eliminato non solo dalla lista consegnata dal club per i calciatori disponibili in Serie A ma lontano proprio da ogni idea di Napoli. D'altronde Manna è stato chiaro: «Qui non ci vuole più stare». E il ds azzurro s'era pure impegnato al massimo per lasciarlo andare, ma l'epilogo non ha fatto felice nessuno. Le ultime ore sono state un rebus che solo con il tempo sarà poi chiarito. Per il momento Osi resta ai margini, da solo, come negli allenamenti che pure gli saranno a garantiti, ma lontano da tutti gli aspetti di una quotidianità che lo vedeva protagonista fino a poche settimane fa".