Osimhen assente da Napoli, dalla Nigeria: è tornato per le questioni legate al cognato!

L'attaccante nigeriano Victor Osimhen ha avuto un congedo dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il motivo di questa decisione è stato rivelato, riferiscono i colleghi nigeriani di Soccernet.ng.

Sono sorte tante domande sul motivo per cui Osimhen, che attualmente si sta riprendendo da un infortunio riportato durante l’amichevole della Nigeria contro il Mozambico, sia lontano dalla città di Napoli. Inizialmente è stato riferito che fosse andato in Nigeria per occuparsi di “questioni personali”. Tuttavia il motivo del suo congedo sarebbe legato a questioni che coinvolgono suo cognato.

Osita Okolo, infatti, ha accusato Osimhen di aver fatto arrestare sua sorella invece di pagargli una commissione per un trasferimento nel 2020 dal Lille al Napoli nel 2020 e ora sta cercando un risarcimento per il suo coinvolgimento nell’accordo. Questa situazione ha messo Osimhen in una posizione difficile, spingendolo a prendere un congedo dal Napoli per affrontare la questione concentrandosi sul suo recupero.

Giorni fa, nel corso di “Si Gonfia la Rete” in onda su Tele A, è intervenuto proprio Osita Okolo, cognato ed ex membro dell’entourage di Victòr Osimhen

“Mia moglie - sorella di Osimhen - è stata sottoposta ad uno stato di detenzione da parte della polizia segreta nigeriana. Sono venuti a prelevarla a casa con dei pick up, sembrava un’operazione dell’antiterrorismo.

Perché è successo? Mia moglie ha solo chiesto a Victor di darmi i soldi che mi spettavano, poco più di 500mila euro ed il suo solo torto è stato quello di averlo fatto anche pubblicamente sui social media, prendendo le difese del marito. La vicenda risale ai tempi del trasferimento dal Lille al Napoli. A me toccava una commissione come membro dell’entourage di Victor, gli chiesi di tenere da parte i miei soldi e mi disse di non preoccuparmi. Poi, non ha mai voluto darmeli.

C’è Victor dietro l’arresto di mia moglie, se non fossi certo di quello che sto dicendo non sarei qui a metterci la faccia. Ha voluto punirla perché ha preso le mie parti. Per metterci pressione. Dovete comprendere che in Nigeria chi ha tanti soldi può muovere i fili ed essere molto influente. Ora temo addirittura per la mia vita e per la mia famiglia, sono molto preoccupato per mia moglie.

Perché Victor non mi dà semplicemente i soldi e mette fine a questa storia? Me lo chiedo anche io. Se non c’entra niente con l’arresto della sorella come mai non ha detto o scritto nulla sulla vicenda? L’aria che tira intorno alla mia famiglia è preoccupante, potrebbe succederci di tutto. A Victor dico solo che la questione è tra me e lui: possono farmi di tutto, possono anche uccidermi, purché lascino in pace mia moglie e la mia famiglia, che non c’entra nulla”