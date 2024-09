Osimhen al Galatasaray, accoglienza da Re! Lui felicissimo, ecco l'arrivo a Istanbul | VIDEO

Victor Osimhen al Galatasaray, accoglienza da Re! L'ormai ex attaccante del Napoli è arrivato nella notte a Istanbul e all'aeroporto ha trovato migliaia di tifosi ad accoglierlo. Guarda tutti i video dell'arrivo di Osimhen a Istanbul su CalcioNapoli24.

Osimhen è atterrato a Istanbul intorno alle ore 2:20 della notte. Già diverse ore prime era iniziata a circolare la notizia di un suo imminente sbarco nella capitale turca e così a migliaia si sono radunati all'aeroporto per attenderlo. Osimhen è sceso dall'aereo accompagnato dal suo agente Roberto Calenda e da alcuni dirigenti del Galatasaray.

L'ex Napoli si trasferisce in prestito secco, conservando nel contratto una clausola rescissoria che gli permetterà di lasciare il Galatasaray già a gennaio nel caso arrivasse un'offerta da 75 milioni di euro. Il nigeriano ha rilasciato anche delle brevi dichiarazioni all'atterraggio:

"Mi sento bene. L'atmosfera è incredibile, una delle migliori al mondo, è incredibile essere qui. Ovviamente non vedo l'ora di vederli allo stadio, non vedo l'ora di vedere cosa accadrà quando segnerò. Darò del mio meglio per loro, sono molto eccitato di essere qui. Mertens? È un bravo ragazzo, mi ha aiutato molto quando sono arrivato lì. Ho parlato con lui anche prima di venire qui. Non vedo l'ora di rincontrarlo e conoscere il resto dei miei compagni di squadra".