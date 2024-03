Osimhen a quota 100 in Napoli-Torino: ecco chi ha segnato più di lui in Serie A nelle prime cento gare

Ultime news SSC Napoli - Nell'edizione odierna de Il Mattino si parla anche di Victor Osimhen, titolare contro il Torino per strappare la presenza numero 100 in azzurro in Serie A:

"Quota 100. Ma senza pensare alla pensione. Anzi, il bello viene ora: Victor Osimhen non ha intenzione di tirare il freno e oggi contro il Torino vuole portarsi a casa la 100esima volta in Serie A. Un traguardo importante per il bomber di Lagos che da quando è tornato alla base ha cambiato volto suo - nonostante la maschera - e del Napoli, rilanciando la squadra che nel frattempo era passata da Mazzarri a Calzona per il secondo cambio stagionale in panchina".

Le 61 reti segnate nelle prime 99 presenze sono quasi un record: meglio del nigeriano fin qui hanno Trezeguet con 63, Montella e Shevchenko con 64 gol. Con la maglia del Napoli (anche) furono 65 quelli di Gonzalo Higuain, mentre al primo posto resta Cristiano Ronaldo che con la Juventus si spinse addirittura a 81 reti in 98 partite totali. Numeri che danno l'idea dell'impatto avuto da Osimhen sulla squadra azzurra ma anche e soprattutto sul campionato italiano.