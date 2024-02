Osimhen a Napoli con un volo privato? Ecco quanto sarebbe costato a De Laurentiis

Notizie Napoli calcio. Victor Osimhen resta in dubbio per Napoli-Genoa: il centravanti nigeriano doveva arrivare questa mattina in città, ma a causa di un ritardo sulla tratta Lagos-Istanbul (ritardo di circa 20') non è riuscito a prendere in tempo la coincidenza per tornare in Italia ed ora la sua presenza per la gara di sabato al Maradona non è scontata.

Il Napoli farà di tutto per avere a disposizione il nigeriano per il Genoa, ma prima dovrà sottoporlo ad alcune visite mediche per la gastroenterite che lo ha colpito in Coppa d'Africa. Un imprevisto di non poco conto quello accaduto ad Osimhen, che ha ovviamente scatenato i tifosi azzurri: non è la prima volta che, di ritorno dalla Nigeria, accade qualcosa al giocatore (tra infortuni, ritardi e malanni vari).

Il Napoli ha dato il tempo necessario ad Osimhen di poter tornare, affidandosi a voli di linea che prevedessero un atterraggio in tempo per l'allenamento (originariamente sarebbe dovuto atterrare all'ombra del Vesuvio alle 8 di questa mattina). L'inconveniente, che in questi casi è indipendente dalla volontà del calciatore e del club, è sempre dietro l'angolo e sempre più spesso le stesse società decidono di affidarsi a voli privati per ovviare la problematica relativa ai voli internazionali ed annessi scali.

Ma quanto sarebbe costato un jet privato al Napoli per far tornare in mattinata Osimhen? In primis va detto che la tratta Lagos-Napoli, con volo privato diretto, non è un problema: esistono infatti diverse compagnie che effettuano il suddetto volo, ad un costo che oscilla tra i 75mila e gli 85mila euro. Di sicuro non si tratta di un'opzione low cost, ma avrebbe garantito l'arrivo in mattinata di Osimhen e ci avrebbe evitato l'ennesimo caso legato al centravanti azzurro.