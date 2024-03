Osimhen, 16 partite saltate su 40! Forcing a Castel Volturno per un ultimo regalo al Napoli prima dell'addio

Victor Osimhen non è stato convocato dalla Nazionale nigeriana per le prossime amichevoli. L'attaccante del Napoli è infortunato e resterà a Castel Volturno nei prossimi giorni per recuperare la condizione e scendere in campo il prossimo 30 marzo contro l'Atalanta, la squadra contro cui aveva segnato il suo primo gol con la maglia del Napoli, lo scorso 17 ottobre 2020.

Infortunio Osimhen

Ultime notizie. Le condizioni di Osimhen dopo l'infortunio andranno monitorate. Come svelato da Calzona, il nigeriano ha un'infiammazione sulla cicatrice del vecchio infortunio. La partita saltata contro l'Inter è già la sedicesima gara saltata da Osimhen su 40 partite totali: praticamente non ha giocato il 40% delle volte.

La sua presenza in campo nel finale di stagione però è fondamentale: il Napoli farà di tutto per conquistarsi un posto in Champions ed ha bisogno dei gol di Osimhen, il miglior marcatore di media gol con 13 reti, una ogni 141 minuti trascorsi in campo.

Scrive il Corriere del Mezzogiorno, prefigurando l'addio di Osimhen a fine stagione: "Osimhen può fare l’ultimo regalo al club che in piena epoca Covid ha compiuto un investimento credendo in lui e cambiandogli la vita. L’operazione Europa sarebbe preziosa anche per lo stesso Osimhen che deve convincere un grande club ad acquistarlo pagando la clausola di 120 milioni".