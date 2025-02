Oriali: "Parlare con Osimhen? Può darsi! Ieri ha fatto 2 gol, vediamo..." | VIDEO CN24

Giornata di allenamento oggi al centro sportivo di Castel Volturno. La SSC Napoli si è radunata agli ordini di Antonio Conte per riprendere la preparazione in vista di Como-Napoli, prossima giornata di campionato. A Castel Volturno anche tanti tifosi del Napoli, che hanno atteso all'esterno del centro sportivo nella speranza di ottenere un autografo o una foto ricordo.

Lele Oriali ha accontentato i napoletani dirigendosi all'esterno dello SSC Napoli Training Center per incontrare i tanti tifosi in attesa. Uno di loro rivolgendosi ad Oriali ha detto: "È possibile che una persona di spicco come lei faccia due chiacchiere con Osimhen a fine stagione?".

Oriali sorride e risponde: "Beh, può darsi... Può essere, non si sa mai. Staremo a vedere... ieri ha fatto due gol!".