Ultime calcio - "19 - Dusan Vlahovic è il giocatore della Serie A che ha segnato più gol in tutte le competizioni in questa stagione: 19, 16 in Serie A e 3 in #CoppaItalia. Super. #NapoliFiorentina", lo riferisce in un tweet di Opta Paolo, canale ufficiale Twitter di Stats Perform sul calcio italiano.