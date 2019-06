"James Rodríguez ha partecipato a 28 gol in 32 partite di campionato sotto la guida di Carlo Ancelotti (14 reti e 14 assist). Diez". Questo il tweet dell'account Opta Paolo apparso sui social. Mentre in totale tra Bayern e Real sono ben 18 gol e 19 assist in 51 presenze sotto la guida del tecnico del Napoli