Ultime calcio Napoli - "729 - Krzysztof Piatek ha ritrovato il gol con una squadra italiana dopo 729 giorni dall’ultimo, col Milan (vs SPAL il 15/1/2020), ancora in #CoppaItalia. Ritorno. #NapoliFiorentina", lo riporta in un tweet di Opta Paolo, canale ufficiale Twitter di Stats Perform sul calcio italiano.