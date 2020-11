Omaggio Diego Armando Maradona - Non solo la Serie A, stiamo vedendo testimonianze di riconoscimento a ciò che ha fatto per il mondo del pallone ad ogni latitudine e in ogni campionato. Questa mattina, prima di scendere in campo per Lione-Stade Reims, anche il club francese ha mostrato via social come omaggerà el Pibe de Oro:

l'Olympique Lyonnais lo farà con una maglia speciale, perché sopra lo stemm del club di Ligue 1 ci sarà la patch con "Maradona 10".