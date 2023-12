Olivera, tempi di recupero: ecco quando è fissato il rientro per il terzino

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino di Napoli ha voluto aggiornare tutti i tifosi sulle condizioni di Mathias Olivera e sui tempi di recupero per rivederlo in gruppo:

"Ancora fermo ai box, invece Elmas (soltanto terapie per lui). Il macedone ne avrà per una decina di giorni per via della lesione di basso grado al bicipite femorale e salterà sia la trasferta di Roma, sia il Monza al Maradona. Per Olivera, invece, il rientro è fissato a metà gennaio. Contro la Roma, Mazzarri ritroverà Mario Rui dal primo minuto in campionato e potrà finalmente garantire a Kvara il giusto supporto sulla sinistra".