Oggi anche Pampa Sosa in Curva A: il Napoli gli ha regalato i biglietti

Oggi non ci sarà di certo il colpo d'occhio del Maradona, però allo stadio ci sarà un tifoso speciale. Roberto Carlos Sosa, meglio conosciuto come "el Pampa" Sosa, sarà oggi in Curva A allo stadio Diego Armando Maradona per assistere alla partita di Serie A Napoli Sassuolo, giornata 35 del campionato italiano di calcio. È stata la SSC Napoli a regalare i biglietti a Sosa, ex attaccante partenopeo dal 2004 al 2008, 30 gol tra Serie C, Serie B, Serie A e coppe varie.

Sosa, che è stato anche l'ultimo calciatore della SSC Napoli ad indossare la maglia numero 10 di Maradona tra le mura dell'allora stadio San Paolo, ha fatto visita a Spalletti e al resto della squadra la settimana scorsa in allenamento.

Biglietti Pampa Sosa

Sosa in Curva A

Ultime notizie. Ecco il messaggio del Pampa Sosa su Twitter: "Grazie alla SSC Napoli per i biglietti, chiaramente non è un momento bello per la squadra, ma che facciamo, non andiamo allo stadio??? Supportiamo la squadra per 90' poi faremo le nostre analisi, chiaramente ho scelto di andare in Curva A".