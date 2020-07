Obiettivo Napoli, infortunio per Under: le ultime

Ultime calcio Napoli - Novità dell'ultim'ora in casa Roma. Si ferma Under in allenamento e Fonseca si affida a Zaniolo. Una decisione in extremis che riguarda il calciatore della Roma che inizialmente non era tra i convocati per la trasferta di Ferrara a causa di un risentimento al polpaccio, lo stesso problema che non gli ha permesso di partecipare alla sfida pareggiata contro l'Inter nell'ultimo turno di campionato.

