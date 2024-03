Nuovo ct per la Nigeria, arriva ad interim la leggenda Finidi George

Arrivano novità molto importanti per la Nigeria di Victor Osimhen con l'arrivo in panchina dell'ex leggenda Finidi George per le prossime due gare amichevoli. L'addio di José Peseiro, che ha condotto la Nigeria alla finale della Coppa d'Africa (persa contro la Costa d'Avorio) ha colto di sorpresa la Federcalcio. Il casting per individuare il successore del tecnico portoghese è aperto e nel frattempo il ruolo di CT è stato affidato a una vera e propria leggenda: Finidi George siederà infatti in panchina nelle amichevoli contro Ghana e Mali. L'ex giocatore del Betis e del Maiorca è stato l'assistente di Peseiro: "Sono contento. Ci stiamo allenando bene, con buone sensazioni. È una grande responsabilità ma dobbiamo stare tranquilli e fare il nostro lavoro. Abbiamo due partite davanti e vogliamo aiutare i ragazzi a migliorare".