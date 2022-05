Nuovo caso di revenge porn, indagato l'ex Napoli Angelo Paradiso: i dettagli

Napoli Calcio - Nuovo increscioso episodio di reveng porn in Italia, con protagonista in negativo questa volta un ex calciatore. La notizia è riportata da La Repubblica oggi in edicola.

Angelo Paradiso indagato per revenge porn

Si tratta di Angelo Paradiso, centrocampista cresciuto nel settore giovanile della Lazio con un passato anche a Napoli e Lecce. Ecco quanto si legge direttamente sul giornale: