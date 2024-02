Nuovo capitano per il Napoli oggi a Cagliari: Zielinski perde il ruolo di vice

Nuovo capitano per il Napoli oggi in campo: ci sarà infatti un nuovo riferimento considerando l’assente (ma presente sugli spalti) Giovanni Di Lorenzo, il quasi separato in casa Piotr Zielinski e Gianluca Gaetano dall’altra parte dopo il trasferimento a Cagliari dello scorso gennaio.

Napoli-Cagliari, chi sarà il nuovo capitano azzurro

Chi sarà il designato? Amin Rrahmani: toccherà al difensore kosovaro fare da riferimento. Il centrocampista polacco, prossimo all'addio per approdare all'Inter a fine stagione, dunque perde il ruolo di vice capitano.