Nuove maglie Napoli già in vendita a Castel di Sangro, tifosi accorsi presso gli store ufficiali: tutti i dettagli | FOTOGALLERY & VIDEO CN24

Calcio Napoli - Quest'oggi il Napoli, attraverso un post sui propri canali social, ha annunciato la messa in vendita delle nuove maglie da gioco per la stagione 2022/2023. La parte superiore della divisa in questione possono essere acquistati negli store ufficiali, con i costi che sono di 125 € per i prodotti da gioco, mentre per la replica il costo è di 45 €. Anche a Castel di Sangro, nei dure store del club che si trovano in prossimità dello stadio Teofilo Patini, sono già acquistabili.

Nuove maglie Napoli

I dettagli del nuovo kit sono stati poi immortalati da Ciro De Luca per CalcioNapoli24.it ed in allegato troviamo gli scatti in questione, raccolti in una fotogallery.