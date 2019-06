Non solo calcio - "Bergamo azzurra" promuove la pizzeria didattica per i bambini [FOTO]

Piccole mani in pasta per amare ancora di più il piatto italiano per eccellenza: la pizza.

Club Napoli Sportivo Culturale “Bergamo Azzurra” ha organizzato per ieri, venerdì 7 giugno, un laboratorio per insegnare ai bambini come si prepara la pizza. In cattedra e salito il maestro pizzaiolo Ciro Coppola, titolare della pizzeria “Pizzantò” di via Camozzi 38 a Bergamo, che ha messo a disposizione il suo locale e tutto il suo sapere per trasmettere ai bambini i segreti per preparare la vera pizza napoletana. Il progetto sostenuto dalla Associazione AVPN (Associazione vera pizza napoletana) della quale Coppola è il delegato per la Lombardia. Si e trattato di un breve corso teorico/pratico, aperto a tutti i bambini dai 3 ai 12 anni, e hanno partecipato 25 bambini entusiasti. E’ stato un momento felice di aggregazione tra i bambini e i loro genitori e parenti, un momento per promuovere la cultura napoletana ai più piccoli che poi la passeranno ai loro figli, proprio come dice il motto “Da Padre in Figlio”.

“Questo progetto è il primo sul territorio bergamasco ed è totalmente gratuito sia per i bambini del nostro club che per i bambini dei non soci, nell’ottica dei principi di aggregazione, dello sport e del rispetto delle diversità culturali, da sempre sostenuti da “Bergamo Azzurra” – dichiara Giacomo Ricciardi, fondatore del club insieme al Presidente del Club Francesco Gioia -. Durante l’evento sia bambini napoletani che atalantini o di qualsivoglia fede sportiva, culturale e religiosa hanno potuto apprendere la storia della pizza e divertirsi applicando direttamente le nozioni trasmesse da Ciro Coppola”.

Club Napoli Sportivo Culturale “Bergamo Azzurra” si è costituito nel 2015 a Bergamo ed ha come sede il bar “Amici dello Sport” in Via Furietti. Oltre a seguire le vicende sportive del Napoli, organizza iniziative per promuovere la storia, la cultura e l’identità partenopea, oltre ad operare nel sociale con molte iniziative benefiche. Tra i principi fondanti del club c’è il sostegno alle attività imprenditoriali partenopee sia nel territorio bergamasco che a Napoli e il compro Sud, l’impegno sociale a sostegno di associazioni di volontariato a Bergamo e la collaborazione con associazioni per la tutela artistica delle Chiese di Napoli. Il tutto è documentabile sulle attivissime pagine Facebook e Instagram del Club. “Bergamo Azzurra” è il punto di riferimento e di aggregazione di tutti i napoletani residenti in Bergamasca e non solo. Tra i 120 soci ci sono anche non napoletani che amano e sostengono il Napoli e la città del Vesuvio. Bergamo Azzurra sempre “Più che un Club”