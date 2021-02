No gol Juve? CR7 controlla l’orologio di Orsato e l'arbitro se la ride [FOTO]

Ultime calcio - Episodio curioso durante Roma-Juventus. Cristiano Ronaldo colpisce la traversa e la palla non entra ma ci sono proteste. Tanto da chiedere all'arbitro Orsato - che la prende a ridere - di vedere l'orologio della Goal-Line Technology. Paolo Ziliani scrive su Twitter:

Orsato-Ronaldo

"Orsato ride divertito perchè Ronaldo insiste per controllare che non gli sia squillato l’avviso del gol dopo un tiro che nemmeno ha sfiorato la linea di porta. CR7 non potrebbe permetterselo, ma l’arbitro è felice come una pasqua. AJA e Juve, due cuori una capanna".