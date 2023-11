Niente turnover e niente 4-2-3-1: Garcia spiega perché non è fattibile, il motivo

Ultime news SSC Napoli - Niente turnover, anche contro l'Empoli: Rudi Garcia si affida al blocco dei suoi titolarissimi anche nel lunch match prima della sosta. Lo sostiene l'edizione oggi in edicola de Il Mattino:

"Potrebbe riposare questo o quello, un Zielinski o Raspadori o persino un Natan e al loro posto potremmo trovare un Elmas, un Raspadori o un Ostigard, perché con l'Union l'allarme è suonato e l'impressione è che urgono correttivi. Ma le tentazioni restano tali. Poiché non vuole correre il rischio che i suoi possano pensare che l'Empoli sia come un banale ponticello da attraversare prima della sosta, Garcia ha scelto ancora una volta di rinviare il turnover a data da destinarsi.

Garcia non vuole virare al 4-2-3-1 perché ritiene che non abbia "i 2" davanti alla difesa che possano far rendere al massimo il quadrilatero offensivo. È un'arma in più, quasi di distrazione di massa, ma non è quella migliore al momento. Ed è per questo che il suo varo è rinviato a data da destinarsi, sia pure con la consapevolezza che non si vive di solo 4-3-3. I due irrinunciabili sono ormai Kvara e Politano.

Anche se Jack ha terminato la gara di Champions quasi con la lingua penzolante, toccherà ancora alla punta della Nazionale mettersi al centro del 4-3-3. Già, anche il sistema non è il caso di essere messo in discussione. Dunque, forse solo Olivera potrebbe prendere il posto di Mario Rui, mentre al centro della difesa Rrhamani e Natan saranno i titolari".