Niente rigore su Zerbin-Ngonge, arriva la risposta ufficiale dell'AIA a Open Var: "Rigorino"

Ultime notizie Serie A - S'è discusso tanto dell'episodio da rigore Zerbin-Ngonge nel primo tempo di Monza-Napoli. Il moviolista di DAZN Luca Marelli a Open Var ha commentato così questa sera l'episodio:

"Zerbin-Ngonge in area di rigore? La trattenuta iniziale non è da rigore, ma dopo aggancia Ngonge sulla gamba sinistra. Netto calcio di rigore che manca al Napoli".

A rispondere è stato il responsabile degli arbitri dell'AIA, Dino Tommasi, che a Open Var ha commentato così:

"Per me questo è un contrasto di gioco, Zerbin arriva in anticipo. Sicuramente c'è un contrasto ma è una cosa grigia, non è chiaro ed evidente errore dell'arbitro. Poca roba, non è da rigore, sarebbe stato un rigorino. Non è neanche da vedere quest'episodio".