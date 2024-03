Ultime notizie SSC Napoli - Non ci saranno contro la Juventus né Ngonge né Cajuste, i due calciatori azzurri che al momento riempiono l'infermeria. Ma quando li rivedremo in campo? Una risposta arriva dal quotidiano oggi in edicola di Repubblica:

"Non saranno a disposizione Ngonge e Cajuste: l’attaccante belga proverà a rientrare venerdì prossimo con il Torino, il centrocampista dovrebbe saltare il ritorno contro il Barcellona".