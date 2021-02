Nella lotta Sky-Dazn sui diritti tv spunta anche Tim

Ultime calcio - Il testa a testa per i diritti tv della Serie A proseguirà ancora almeno per altre 48 ore. Giovedì infatti la nuova assemblea dei club dovrebbe (il condizionale per le riunioni tra le società italiane è sempre d’obbligo) decidere su quale delle offerte scegliere, se quella di Dazn o quella di Sky (o magari anche entrambe, incrociandole), come riporta Calcio e Finanza.

Tv

Le cifre ormai sono note, con Dazn che resta in vantaggio: 840 milioni per il pacchetto con 7 gare in esclusiva a giornata e 3 giornate in coesclusiva, con Sky che ha offerto 70 milioni per le 3 gare in coesclusiva. Cifre, quelle di Dazn, che hanno convinto la larga parte dei presidenti, soprattutto perché, in questo momento, avvicinarsi alle cifre del triennio in corso (973 milioni annui) è sembrato quasi un miracolo.

Non a caso non sono mancati i complimenti alla commissione (formata dall’ad della Lega De Siervo insieme a Ferrero, De Laurentiis, Lotito, Campoccia e Capellini) che ha svolto le trattative con i broadcaster, con i dirigenti delle big come Juve e Inter su tutte tra le più soddisfatte.