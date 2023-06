Nazionale, Raspadori show: tripletta nell'ultimo test del pre-ritiro in Sardegna

Si è chiuso con l’amichevole con la Primavera del Cagliari il pre-ritiro della Nazionale al Forte Village, in una gara amichevole suddivisa in tre tempi da 20 minuti ciascuno. Dodici a zero il risultato dei tre mini tempi, con Mancini che ha ruotato tutti i calciatori a disposizione:

dopo il 6-0 del primo tempo, frutto delle doppiette di Retegui , Raspadori e Chiesa

, e la seconda frazione ha visto la Nazionale imporsi per 2-0 grazie al rigore trasformato da Lorenzo Pellegrini e al gol di Ciro Immobile .

e al gol di Ciro . Il terzo e ultimo tempo si è concluso con il risultato di 4-0: in gran spolvero Nicolò Zaniolo, autore di una doppietta, mentre le altre due reti le hanno messe a segno Locatelli e Raspadori, quest’ultimo miglior marcatore del match con un bottino complessivo di 3 gol.

Gli Azzurri si ritroveranno domenica pomeriggio a Coverciano: non ci saranno Baschirotto, Buongiorno, Florenzi, Gatti, Locatelli e Zaccagni, mentre si aggregheranno al gruppo i cinque calciatori dell’Inter (Acerbi, Bastoni, Darmian, Dimarco e Barella)

I convocati

: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), , Guglielmo Vicario (Empoli); Difensori : Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli) , Federico Dimarco (Inter), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Nicolò Zaniolo (Galatasaray); Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Ciro Immobile (Lazio), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Tigre).

*Il programma

Lunedì 12 giugno

Accesso per i giornalisti e fotografi a presentazione progetto culturale (ore 10.45), conferenza stampa (13.30, uscita ore 14) e allenamento (18, ingresso dalle 17.30).

Martedì 13 giugno

Accesso ai giornalisti per la conferenza stampa (13.30, ingresso dalle 13)

Mercoledì 14 giugno