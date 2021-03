Nazionale italiana, Verratti e Florenzi KO: i due lasciano il ritiro

Ultimissime calcio - Mercoledì l'Italia andrà di scena contro la Nazionale lituana in una sfida valevole per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Per questa gara però il commissario tecnico Roberto Mancini dovrà fare a meno di Alessandro Florenzi e Marco Verratti. I due calciatori del PSG, infatti, lasceranno domani mattina il ritiro azzurro. Verratti ha accusato un trauma contusivo alla coscia sinistra nel match disputato ieri sera a Sofia, mentre Florenzi ha accusato un affaticamento.