NazioAzzurri, i calciatori del Napoli in giro per l'Europa: gol per Elmas, vincono Hysaj e Fabian

Napoli Calcio - Sono da poco terminate le gare di qualificazione delle nazionali al mondiale. Tanti i calciatori del Napoli in campo:

ELMAS - In campo dal 1' in Germania-Macedonia. Il calciatore del Napoli ha trovato anche il gol vittoria del 2-1 finale.

FABIAN RUIZ - Entrato al minuto 68' di Spagna-Kosovo terminata col punteggio di 3-1 per le furie rosse

HYSAJ - In campo per tutto il match in San Marino-Albania, terminata col punteggio di 0-2.

ZIELINSKI - In campo dal 1' in Inghilterra-Polonia e per 86' minuti nella gara persa per 2-1.

DI LORENZO, INSIGNE, MERET - In panchina per tutta la gara nella vittoria esterna dell'Italia contro la Lituania. La gara è terminata col punteggio di 2-0 per gli azzurri grazie ai gol di Sensi e Immobile su rigore.