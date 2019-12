Natale alla Virtus Junior Napoli, si gioca al campo comunale di Casola la seconda edizione del torneo Giovanile Under 15 legato alle festività natalizie. Appuntamento il 21-22-23 dicembre dove si affronteranno Napoli, JUve Stabia, Benevento, Salernitana, Cavese, Casertana, Paganese e Virtus Junior Napoli. I migliori giovani della categoria si affrontano in un torneo di livello. In allegato il girone e il programma completo.