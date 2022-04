Napoli, il report: anche Zanoli out, novità su Ospina, Elmas e Lobotka

Aggiornamenti in casa Napoli in vista della prossima partita di Serie A. Empoli-Napoli è la gara da calendario per la squadra di Spalletti, che dovrà fare a meno di diversi giocatori infortunati e squalificati come Koulibaly.

SSC Napoli: le condizioni di Zanoli, Ospina, Elmas e Lobotka

Napoli - Arriva con un comunicato ufficiale sul sito della SSC Napoli l'aggiornamenti per le condizioni dei giocatori infortunati come Lobotka, Ospina, Elmas e Di Lorenzo. Novità anche per Zanoli:

Mattinata di lavoro all’SSC Napoli Konami Training Center. La squadra dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto lavoro tattico ed esercitazione su calci piazzati. Di Lorenzo ha svolto piscina e palestra. Ospina ha svolto l’intera seduta in gruppo. Elmas ha svolto personalizzato in palestra e in campo. Lobotka terapie e palestra. Ghoulam non ha svolto la seduta per sovraccarico. Zanoli non ha svolto la sessione di allenamento per gastroenterite.