Napoli vince Coppa Italia, follia in città: spari nei vicoli, ferito un uomo. Durante la festa rapine e scippi a raffica

Una notte di ordinaria follia quella appena trascorsa a Napoli per festeggiare la vittoria della Coppa Italia sulla Juventus: migliaia di persone per strada, fuochi d'artificio, tifosi a mollo nella Fontana del Carciofo nella centralissima piazza Trieste e Trento. Scene che avrebbero strappato un sorriso se non ci fosse stata una pandemia in atto. Approfittando della follia generale che ha pervaso il capoluogo campano questa notte, si sono verificati anche fatti di sangue: in via Carbonara, nelle immediate vicinanze della Stazione Centrale, un uomo è stato ferito da un colpo di pistola da una gamba; soccorso dai sanitari del 118, l'uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale Pellegrini, dove i sanitari hanno riscontrato una ferita da arma da fuoco giudicata guaribile in 30 giorni. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto: a raggiungere l'uomo alla gamba potrebbe essere stato un proiettile vagante, esploso durante i festeggiamenti, come spesso tristemente accade in città anche a Capodanno. Questa mattina, poi, sui social network circola anche un video che sarebbe stato girato questa notte a Napoli, nella zona del Vasto, lo stesso quartiere in cui è stato ferito l'uomo. Nel video si sentono distintamente i festeggiamenti in lontananza: fuochi d'artificio, trombette, clacson di automobili, urla e schiamazzi. Le immagini mostrano alcune persone, con il volto travisato, fermare uno scooter per strada e, dopo aver messo una pistola in faccia al conducente, portare via il mezzo a due ruote. Non è chiaro, come detto, se il video sia stato girato proprio questa notte durante i festeggiamenti per la Coppa Italia.