Napoli-Verona, Repubblica - Mazzarri pensa al 4-3-3, Anguissa subito titolare: la formazione

Ultime notizie Napoli - Walter Mazzarri punta su Simeone e il tridente con Kvaratskhelia e Politano, sono queste le indicazioni che arrivano per Napoli-Hellas Verona. Ma con quale modulo?

L'edizione odierna di Repubblica si sbilancia sulla formazione scelta da Mazzarri per Napoli-Verona:

"Mazzarri punterà sul Cholito per restituire agli azzurri la pericolosità offensiva, per puntare con decisione al quarto posto. L’argentino sarà il punto di riferimento offensivo in attesa di Osimhen. Dubbi non ce ne sono. Simeone lo sa e vuole ripagare la fiducia. Mazzarri affiderà a lui le chiavi del tridente che torna una certezza del Napoli dopo il breve interregno dell’Olimpico. Cholito, Kvaratskhelia e Politano. Mazzarri ufficializzerà soltanto nel pomeriggio le sue scelte: ha alternato due moduli nel corso della settimana, il 3-4-3 e il 4-3-3. La tentazione forte è quella ditornare al vecchio abito tattico, quello che ha reso famoso il Napoli di Spalletti.

Nessuna copia ovviamente, l’obiettivo è avere maggiore spinta propositiva contro un avversario con una sola punta di ruolo come il Verona. La decisione non è ancora presa, ma la contro-svolta tattica non è affatto da escludere. L’escluso sarebbe Ostigard: Di Lorenzo e Rui agiranno sugli esterni, Rrahmani e Juan Jesus avranno il compito di proteggere Gollini. In mediana la novità è ovviamente Anguissa, rientrato dalla Coppa d’Africa, accanto a Lobotka e Cajuste, preferito ad uno Zielinski che sembra ai margini del progetto dopo l’esclusione dalla lista Champions. Il piano è questo".