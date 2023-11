Napoli ultimo in Italia per acquisti a parametro zero: c'è solo Juan Jesus

Il Napoli è l'ultimo club italiano per acquisti parametri zero. Ultime notizie: a svelarlo è l'ultimo rapporto di Transfermarkt, che ha dimostrato come la SSC Napoli sia uno dei club italiani che meno di tutti ricorre agli acquisti a parametro zero.

Nel Napoli attuale, infatti, l'unico calciatore acquistato a parametro zero √® Juan Jesus. Anche il Torino - come il Napoli - pu√≤ contare su un solo acquisto a parametro zero, mentre la squadra che ne ha pi√Ļ di tutti √® l'Inter, con 8 calciatori.