Ultim'ora: Udinese-Napoli, data e orario confermati! Rientro squadra a Capodichino il giorno dopo

Ultim'ora Udinese-Napoli, non ci sarà nessuno slittamento! La partita si gioca regolarmente giovedì 4 maggio alle ore 20:45.

Udinese Napoli si gioca giovedì sera alle 20.45

Dunque Udinese Napoli non è stata rinviata: lo annuncia adesso l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino a firma del collega Pino Taormina, riportando la decisione della Lega Serie A e di DAZN, l'emittente che detiene i diritti televisivi del match. Stando a quanto riportato, Udinese e Napoli sarebbero state consultate, ma alla fine si è deciso di confermare comunque la data di giovedì.

Il Mattino riporta anche che domani la Prefettura definirà anche un piano di sicurezza per i prossimi giorni, con l'obiettivo di riorganizzare la festa scudetto. C'è già una prima anticipazione a tal proposito: l'aereo del Napoli non ritornerà in città la notte stessa del match, ma farà rientro solo il venerdì mattina così da evitare di paralizzare l'aeroporto di Capodichino come avvenuto dopo Juventus-Napoli.