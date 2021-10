Napoli-Torino: solo 30mila tifosi su 41mila disponibili, assenti ancora i gruppi organizzati delle Curve: il motivo

Assenti ancora per Napoli Torino allo stadio Maradona gli Ultras dei tifosi del Napoli. Confermata l'assenza fino a quando saranno in vigore le misure ferree anti covid, svelato il motivo. Intanto, il Napoli lancia un messaggio ai tifosi in merito all'ampia affluenza che ci sarà oggi al Maradona per Napoli-Torino. «Tifosi, venite per tempo, così eviterete il disagio delle code che si formeranno agli ingressi in prossimità dell’inizio del match». A riportarlo è Tuttosport.

Napoli-Torino, i gruppi organizzati delle Curve ancora assenti al Maradona

41mila posti disponibili, eppure sono 30 mila circa soltanto i biglietti acquistati. I gruppi organizzati delle Curve degli Ultras confermano di non seguire il Napoli in casa al Maradona, ma lo faranno soltanto in trasferta, almeno fino a quando saranno in vigore le ferree misure anti Covid.

