Napoli, tentativo di furto nella villa di Lobotka: ecco com'è stato sventato | VIDEO

Ultime news SSC Napoli - Tentativo di furto sventato, nella villa a Napoli di Stanislav Lobotka, lo scorso 23 maggio. Quando una banda di ladri è giunta in piena notte presso la villa del noto calciatore slovacco Stanislav Lobotka con l'intenzione di entrare a sottrarre beni e preziosi.

Dalle immagini video si nota che i quattro malviventi hanno sfruttato un terreno adiacente per avvicinarsi alla villa di Lobotka ma, non appena hanno scavalcato i muri di cinta, sono stati prontamente allontanati dai Guardiani Virtuali BOR che, connessi da remoto e in tempo reale dalla piattaforma tecnologica BOR, in Partnership con l'istituto di vigilanza privata DSS Security, hanno avviato i protocolli di emergenza e sono riusciti ad allontanarli PRIMA che riuscissero a entrare in casa e a mettere in pericolo la vita del noto calciatore e della sua famiglia.

La criminalità in Italia è presente in varie forme e negli ultimi anni, purtroppo, si è registrato un forte aumento di furti e rapine. Non mancano episodi violenti anche presso le abitazioni di personaggi famosi che si trovano costretti ad adottare misure di protezione contro furti, intrusioni e danneggiamenti. In questo caso particolare, a salvaguardare l'incolumità del noto calciatore della SCC Napoli, Stanislav Lobotka, ci ha pensato BOR, nota azienda casertana che negli ultimi anni ha sventato più di 1.000 tentativi di furto grazie all'innovativo servizio di Portierato e Guardiania Virtuale in Telepresenza da essa stessa lanciato sul mercato.

