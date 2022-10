Napoli, storica vittoria a Cremona: non succedeva da 72 anni!

Ultime notizie: Cremonese Napoli 1-4, grandissima vittoria per gli azzurri che conquistano altri 3 punti e il primo posto in classifica! Per il Napoli si tratta di una vittoria che resterà negli annali: non solo è l'ottava vittoria consecutiva in tutte le competizioni, mai così tante nella storia del club, ma si tratta anche della prima vittoria a Cremona dopo 72 anni.

L'ultima volta che il Napoli ha vinto a Cremona, infatti, era il 21 maggio 1950, partita di Serie B: finì 1-3 con i gol di Todeschini, D'Alconzo e Astorri per il Napoli.

Dopo di allora Napoli e Cremonese si sono sfidate tante volta e gli azzurri hanno vinto in casa ma mai in trasferta.