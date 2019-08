Cm.com - Napoli, manca Icardi e c'è ancora un problema da risolvere

Il Napoli ha chiuso ieri sera la propria trasferta negli Stati Uniti con la doppia amichevole contro il Barcellona, terminata col punteggio di 2-1 nel primo caso, e 4-0 in quella della serata di ieri. Calciomercato.com analizza il momento azzurro:

Rodata. L’aggettivo non è bello, ma quello che indica sì. Un anno in più con Ancelotti vuol dire tanto. La squadra si è rafforzata e le cessioni non sono state significative. L’innesto di Manolas, blinda e rende ancora più sicura una difesa (con Koulibaly) di livello europeo. Dovesse arrivare Icardi, al grande equilibrio dinamico si aggiungerebbe il finalizzatore ideale.



Problemi: una panchina ancora corta, che potrebbe presentare le endemiche difficoltà del girone di ritorno e creare disagi sui due fronti: Campionato e Champions.