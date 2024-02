Napoli sotto 0-1 col Verona: il gesto di Lindstrom con un compagno è stato decisivo

Napoli-Verona finisce 2-1 in rimonta per la squadra di Mazzarri, grazie alle giocate dei calciatori entrati nella ripresa. Intanto, ci sono stati dei segnali anche da giocatori che fine a questo momento non avevano dato qualcosa di positivo come Lindstrom. Al momento dello 0-1 del Verona, in una situazione di contropiede Mazzocchi non è riuscito a realizzare il gol del pareggio al minuto 75 circa, in quel momento Lindstrom è andato dal compagno di squadra a terra (Mazzocchi) per alzarlo e confortalo facendogli capire che c'era ancora del tempo. Ha avuto ragione.